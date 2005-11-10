L'attacco della Cremonese fa gola. Su Bonazzoli c'è il Monza, su De Luca invece il Benevento
Claudia Marrone
All'apertura del mercato di riparazione - quello di gennaio - mancano poco meno di due mesi, ma sembra che la Cremonese stia già tenendo contatti in vista di quel momento; possibili innesti? Al momento no, sembra che la compagine grigiorossa sia maggiormente orientata su delle possibili uscite.
Come infatti si legge sul sito tuttocremonese.com, è molto recente la notizia dell'interesse del Monza per Federico Bonazzoli, ma gli interessamenti su elementi della rosa a disposizione di mister Fabio Pecchia non si fermano qui; nelle ultime ore il Benevento sembra aver messo gli occhi su Manuel De Luca, che potrebbe effettivamente lasciare la Lombardia; non solo i sanniti su di lui, ma al momento sembrano essere la squadra che spinge di più. Non resta che attendere novità.