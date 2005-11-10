Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale: "È arrivato il momento di restituire la numero 7"

Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo addio alla nazionale portoghese con una lunga lettera pubblicata sui social. A 40 anni, il fuoriclasse lusitano chiude un percorso iniziato nell’agosto 2003: "È arrivato il giorno di restituire la maglia numero sette della nazionale di tutti noi. Non l’ho mai sentita come esclusivamente mia. Ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla, difenderla e portarla con me negli stadi di tutto il mondo. Oggi è arrivato il momento di consegnarla al futuro", ha scritto Ronaldo.

Una decisione tutt’altro che semplice per il capitano del Portogallo: "Ci sono scelte che non si prendono solo con la testa, ma anche con il cuore". Dal debutto nel 2003, Ronaldo ha collezionato 234 presenze e 146 gol, diventando il giocatore più presente e il miglior marcatore della storia delle nazionali. Nel suo messaggio, il cinque volte Pallone d’Oro ha voluto ricordare soprattutto il legame costruito con i tifosi: "Quando guardo indietro e penso a tutto quello che ho vissuto con la nazionale, non vedo solo partite, gol, record o trofei. Vedo persone. Vedo milioni di portoghesi che non ho mai conosciuto personalmente, ma che hanno fatto parte della mia vita".

Ronaldo ha ripercorso anche le difficoltà affrontate: "Ci sono state serate perfette, vittorie che non dimenticherò mai e sconfitte che ancora oggi faccio fatica a ricordare. Ho sbagliato, ho sofferto, ci sono stati momenti in cui non sono riuscito a dare ai portoghesi ciò che desideravano. Ma non mi sono mai arreso". Il fuoriclasse portoghese lascia la Seleção dopo aver contribuito ai successi dell’Europeo 2016 e della Nations League 2019: "I gol passano, i trofei restano nei musei, i record finiscono per essere superati. Ma c’è qualcosa che il tempo non riesce mai a cancellare: il posto che occupiamo nel cuore delle persone".