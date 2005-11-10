Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato

Come fa sapere il Palermo mediante una nota ufficiale, nella giornata da poco trascorsa, quella di mercoledì 4 novembre, è proseguita la preparazione della squadra in vista della sfida in quel di Ascoli, ma la seduta è stata guidata dall’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, che ha sostituito il tecnico Filippo Inzaghi, fermato da una tonsillite che non gli ha consentito di essere in campo. Ce la farà a recuperare entro venerdì, data nella quale si giocherà il match del 'Del Duca', anticipo dell'11ª giornata di B?

Difficile ora dirlo, ma per domani alle 12.30 è in programma la conferenza di Inzaghi. Da quella - o meglio, dalla sua presenza in sala stampa -, se ne saprà di più sulla sua salite.

Intanto, Niccolò Pierozzi è stato sottoposto a un’operazione chirurgica in seguito alla lussazione della spalla sinistra: l’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nelle prossime settimane il percorso riabilitativo.