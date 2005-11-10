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Pochi italiani a chi? In gol Liberali e Papaccioli, il Como è più azzurro di Inter e Napoli

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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:45Serie A
05.11.2026 12:45Serie A
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Liberali e Papaccioli hanno tolto lo zero dalla casella dei gol italiani segnati dal Como in questa edizione di Champions League.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

C'era una volta il Como composto solo e soltanto da stranieri, o quasi. Nei mesi scorsi si è parlato tantissimi di questo fatto, con giudizi, di tanti, negativi sul fatto che la più bella favola del nostro calcio non andasse a pescare talenti, soprattutto giovani, nel nostro Paese. Ecco, la gara di ieri sera in Francia contro il Rennes, terminata con lo storico 1-9 in favore dei lariani, ci ha detto altro, visto che nel tabellino finale possiamo leggere, tra i marcatori, anche i nomi di Mattia Liberali e di Matteo Papaccioli.

Classe 2007 il primo, 2008 il secondo, autori delle reti, rispettivamente, del momentaneo 0-7 e del definitivo 1-9. Due giovani, anzi, giovanissimi, che hanno trovato la gioia della prima rete in Champions League prima di aver compiuto i 20 anni di età. E parlando dell'attaccante cresciuto nella cantera del Como, è giusto ricordare che soltanto Mario Balotelli era riuscito ad andare in gol nella massima competizione europea da più giovane.

Solo la Roma ha gli stessi gol azzurri del Como: Inter e Napoli indietro

Giusto per fare, poi, un ulteriore confronto, è bene porre l'accento anche sul fatto che grazie proprio ai due gol segnati da Liberali e Papaccioli, il Como ha raggiungo la Roma nella speciale classifica delle reti fatte da calciatori italiani in Champions League della nostre squadre nelle prime quattro giornate. I giallorossi, appunto, sono a quota due, grazie alle reti di Cristante, contro il Fenerbahce, e di Pisilli, contro lo Slovan Bratislava, mentre l'Inter è ferma a uno, siglato da Pio Esposito martedì contro il Feyenoord, così come il Napoli, con il gol segnato da Politano contro il Bodo/Glimt. Insomma, anche l'ultima grande accusa nei confronti del Como sta pian piano cadendo, per buona pace di chi cerca sempre il pelo nell'uovo, anche nei confronti di chi, come in questo caso, sta scrivendo una favola che in tanti dovrebbe studiare.

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