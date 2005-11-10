Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria

TMW
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 08:15Serie C
05.11.2026 08:15Serie C
Fonti preferite
L'ormai ex presidente è definitivamente uscito di scena, cedendo l'intero pacchetto azionario del club biancorosso ad Arenacuri
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Un nuovo capitolo, quello che ha preso il via ieri, per il Perugia, passato definitivamente nelle mani di Arenacuri, che ha rilevato il 100% del pacchetto azionario fino a circa 24 ore fa in mano ad Javier Faroni.

Il biennio sudamericano.

Arrivato al Perugia nel settembre 2024, dopo aver rilevato il 100% delle quote da Massimiliano Santopadre, Faroni è divenuto il primo proprietario non italiano nella storia del club umbro, che ha allargato i suoi confini, visto che l'imprenditore ha portato un progetto legato a profili e dirigenti sudamericani; progetto che però, in questi due anni, ha avuto molti alti e bassi, ed è stato segnato da una forte situazione debitoria che ha messo a serio rischio la sopravvivenza della società. Il 2025 è stato poi un anno nero, perché Faroni è stato sanzionato con 3 mesi di inibizione e 6.000 euro di ammenda al club per irregolarità e inadempienze pecuniarie, ma questo è niente se si guarda quanto accaduto in Argentina, dove è stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria inerente a flussi finanziari e fondi della Federcalcio argentina. Ieri, lo ribadiamo, l'addio.

Cosa riserva il futuro.

Che Arenacuri puntasse a rilevare il 100% delle quote societarie era cosa nota a tutti, e adesso il primo passo sarà dare totale sicurezza della gestione sportiva e amministrativa; poi, stabilizzato questo aspetto, il nuovo gruppo lavorerà per favorire l’ingresso di un fondo d’investimento strutturato, che dia le prospettive stabili e durature che la città chiede. Ma ci sarà tempo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Fracchiolla sempre più vicino al Barletta, il Perugia passa ad Arenacuri: che accadrà ora?
Immagine news 2
Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"
Immagine news 3
Perugia, inizia ufficialmente l'era di Arenacuri. Con un nuovo gruppo strutturato sullo sfondo?

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
08:15 Serie CTMW
TMWIl primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria
Ieri
Immagine news 2
22:48 Serie C
Fracchiolla da subito il prescelto, ma sullo sfondo c'era Di Cesare: il retroscena del Ds del Barletta
Immagine news 3
22:18 Serie C
Pescara, Merola si è operato: ricostruzione del crociato riuscita. Ora, però, un lungo stop
Immagine news 4
21:33 Serie C
Sorrento, il punto del Ds Cacace: "Diverse decisioni arbitrali sono andate contro di noi"
Immagine news 5
21:19 Serie C
Trento, Zocchi e il mercato di gennaio: "Se sarà necessario, la società è pronta a intervenire"
Immagine news 6
21:04 Serie C
Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"
Immagine news 7
19:55 Serie C
Perugia, inizia ufficialmente l'era di Arenacuri. Con un nuovo gruppo strutturato sullo sfondo?
Immagine news 8
19:04 Serie C
Gubbio, Notari: "Leo sapeva che lo avrei mandato via. Ora serve ringiovanire la rosa"
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Kovacs osservato speciale: stasera sarà avversario, Carnevali lo segue per il futuro
Immagine top news n.1 Ramon e Nico destinati al Real Madrid? Almeno il Como ha due successori per l'argentino
Immagine top news n.2 Il Milan sogna il colpo Tresoldi: quali sono le 9 big che Cardinale dovrà sfidare a suon di milioni
Immagine top news n.3 Il Como è per distacco la squadra più europea della Serie A
Immagine top news n.4 El segna semper lu: Douvikas il più sottovalutato, meglio di Haaland in Champions
Immagine top news n.5 Napoli male anche in Champions League: ha più colpe Allegri o Manna?
Immagine top news n.6 Tresoldi incanta l'Europa: infallibile in Champions, il Milan sogna il colpo del futuro
Immagine top news n.7 Clamoroso Como: 9-1 epocale al Lens in Champions. Fabregas: "Non facciamo i fenomeni"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Serie A
Immagine box news Serie A Umtiti accusa il Lens dopo il 9-1 contro il Como: "Alcuni atteggiamenti erano inaccettabili"
Immagine box news Serie A Farioli: "Avevamo studiato 5 scenari per affrontare il Napoli. Veiga ha giocato con la febbre"
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine box news Serie A Dallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia
Immagine box news Serie A Koopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro
Immagine box news Serie A Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato
Immagine box news Serie B L'attacco della Cremonese fa gola. Su Bonazzoli c'è il Monza, su De Luca invece il Benevento
Immagine box news Serie B Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
Immagine box news Serie B Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"
Immagine box news Serie B Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Serie C
Immagine box news Serie C Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria
Immagine box news Serie C Fracchiolla da subito il prescelto, ma sullo sfondo c'era Di Cesare: il retroscena del Ds del Barletta
Immagine box news Serie C Pescara, Merola si è operato: ricostruzione del crociato riuscita. Ora, però, un lungo stop
Immagine box news Serie C Sorrento, il punto del Ds Cacace: "Diverse decisioni arbitrali sono andate contro di noi"
Immagine box news Serie C Trento, Zocchi e il mercato di gennaio: "Se sarà necessario, la società è pronta a intervenire"
Immagine box news Serie C Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio