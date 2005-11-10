Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria

Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in UmbriaTMW
Claudia Marrone
Un nuovo capitolo, quello che ha preso il via ieri, per il Perugia, passato definitivamente nelle mani di Arenacuri, che ha rilevato il 100% del pacchetto azionario fino a circa 24 ore fa in mano ad Javier Faroni.
Il biennio sudamericano.
Arrivato al Perugia nel settembre 2024, dopo aver rilevato il 100% delle quote da Massimiliano Santopadre, Faroni è divenuto il primo proprietario non italiano nella storia del club umbro, che ha allargato i suoi confini, visto che l'imprenditore ha portato un progetto legato a profili e dirigenti sudamericani; progetto che però, in questi due anni, ha avuto molti alti e bassi, ed è stato segnato da una forte situazione debitoria che ha messo a serio rischio la sopravvivenza della società. Il 2025 è stato poi un anno nero, perché Faroni è stato sanzionato con 3 mesi di inibizione e 6.000 euro di ammenda al club per irregolarità e inadempienze pecuniarie, ma questo è niente se si guarda quanto accaduto in Argentina, dove è stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria inerente a flussi finanziari e fondi della Federcalcio argentina. Ieri, lo ribadiamo, l'addio.
Cosa riserva il futuro.
Che Arenacuri puntasse a rilevare il 100% delle quote societarie era cosa nota a tutti, e adesso il primo passo sarà dare totale sicurezza della gestione sportiva e amministrativa; poi, stabilizzato questo aspetto, il nuovo gruppo lavorerà per favorire l’ingresso di un fondo d’investimento strutturato, che dia le prospettive stabili e durature che la città chiede. Ma ci sarà tempo.