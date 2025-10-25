Esclusiva TMW Juventus, il futuro è già scritto: Elimoghale verso un percorso alla Yildiz

È un momento di grande crescita per Destiny Elimoghale, talento classe 2009 della Juventus, già protagonista di un ottimo avvio di stagione con l’Under 20 di Simone Padoin. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione della società, che punta a portarlo nel ritiro della prima squadra nella stagione 2026/2027..

Rappresentato dalla Circum, l’agenzia fondata da Claudio Marchisio, Destiny Elimoghale sta costruendo il proprio percorso con il supporto e l’esperienza di uno dei simboli più amati della storia recente juventina. Insieme all'ex numero 8 bianconero, a seguirlo da vicino c’è Alessandro Tocci, figura di riferimento della stessa agenzia, che ne cura con attenzione ogni fase della crescita sportiva e personale. Un connubio di competenza e passione che accompagna il giovane talento passo dopo passo nel suo cammino verso l’élite.

Durante l’estate, il nome di Destiny Elimoghale è finito nel mirino di club di primissimo piano come il Bayern Monaco e di diverse società di Premier League, disposte a tutto pur di strapparlo alla Juventus. Tuttavia, il forte legame con i colori bianconeri e la fiducia nel progetto tecnico della Juventus - uniti alla guida di Marchisio e Tocci - hanno spinto il ragazzo a restare a Torino. Una scelta ponderata e coraggiosa, che racconta la sua maturità e il desiderio di crescere nel club che ha sempre creduto in lui.

La Juventus, dal canto suo, vuole investire su di lui e accompagnarlo nel percorso di crescita con gradualità. I prossimi mesi saranno decisivi per il suo sviluppo fisico e tattico, ma in casa bianconera c’è grande fiducia: Destiny Elimoghale è visto come uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile, capace di seguire le orme di Kenan Yildiz e, un giorno, diventare uno dei volti del futuro juventino.