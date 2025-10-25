Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, i centravanti non girano e Gasp guarda già al mercato: piacciono due profili dalla Premier

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 11:53
Niccolò Righi

Il flop dei centravanti, le difficoltà a segnare, la ricerca di rinforzi. In casa Roma tutti sono già a lavoro per risolvere queste tre emergenze e supportare Gian Piero Gasperini, che forse non si era mai trovato in una tale situazione di penuria offensiva nel suo recente passato. La partita contro il Viktoria Plzen ha evidenziato ancora una volta come la Roma non fatichi a costruire e a creare occasioni, il problema è che la maggior parte di esse non vengono capitalizzate. Ed è per questo che Artem Dovbyk ed Evan Ferguson sono già finiti nel mirino delle critiche.

Dei cinque gol segnati dagli attaccanti della Roma, infatti, più della metà (3) sono stati realizzati dal solo Soulé. A questi vanno aggiunti quello di Dovbyk e l'ultimo rigore trasformato da Dybala. Resta ancora fermo a quota zero Ferguson, arrivato con grandi aspettative in estate dal Brighton, ma finora mai veramente incisivo. Dopo dieci partite è evidente che a Gasperini serve un miracolo per riuscire a rigenerare due attaccanti che non riescono a entrare in sintonia (tattica) con la squadra, che non hanno probabilmente le giuste caratteristiche tecniche e mentali per dare una sterzata alla propria stagione in un ambiente così caldo come quello romanista.

Ed è per questo motivo che, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, la Roma sarebbe già alla ricerca di un'altra punta - oltre che ad un trequartista di piede destro - da mettere a disposizione del proprio tecnico per gennaio. L'obiettivo numero uno resta l'olandese Joshua Zirkzee, ormai ai margini del Manchester United e che potrebbe accettare di rilanciarsi nel campionato che lo ha consacrato. Altro nome che piace è Arnaud Kalimuendo, anch'egli poco considerato al Nottingham Forest e che nelle ultime 4 gare non è mai entrato in campo. Ancora sessantotto giorni all’apertura del mercato, eppure non c’è già tempo da perdere.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
