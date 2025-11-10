Cucci: "Se Spalletti può dire che la Juve è da Scudetto, perché il Bologna non può pensarlo?"

"Se Spalletti può dire che la Juve è in grado di vincere lo scudetto, chi può impedire a Italiano e al suo esercito d’innamorati almeno di pensarlo?". Se lo chiede Italo Cucci, giornalista, nel fondo scritto per il Corriere dello Sport e pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano, all'indomani del successo del Bologna contro i campioni d'Italia del Napoli: "Io che non ho impedimenti dirimenti (la passione è lecita) lo dico perché in quest’ammucchiata di vertice trovo potente solo una delle sette sorelle, l’Inter. Già spesso domata da questo gagliardo Bologna".

"Le altre? Vorrei ma non posso. Il Milan l’ha detto per primo. E il Napoli in particolare? È come vittima delle contorsioni dialettiche di Conte. Non un nobile vizioso come Masoch. Soffre - prosegue Cucci - dal momento in cui Conte ha scoperto di non avere i giusti doppioni quando gli infortuni hanno “rotto” la squadra. E non è ancora riuscito a ripararla. Anche ieri - in particolare dopo il raddoppio di Lucumi - è riapparsa la frustrazione “olandese” che affligge un gruppo privato d’intensità (e non parliamo di cazzimma). Nota: solo Di Lorenzo combatte ma sembra un reduce di gloriose battaglie".

Cucci non si ferma con gli elogi per il Bologna: "Mi piace sottolineare che questo Bologna forte e felice ha qualche campione in più della stagione dei Calafiori perduti. A cominciare dal gran suggeritore Cambiaghi che ho eletto leader già dal campionato scorso, incedibile uomo squadra. E con lui l’ormai strasicuro goleador Dallinga e il gigante Lucumi che al bellissimo gol ha aggiunto un delicato ruolo difensivo quando il Napoli ha tentato la rimonta. Tutti insieme hanno non solo promesso ma giurato al popolo del Dall’Ara che d’ora in poi ci sarà da divertirsi. Ah, che voglia di tricolore!