Napoli, niente Cremonese per Lukaku: ecco perché Conte l'ha cancellato dai convocati

Napoli, niente Cremonese per Lukaku: ecco perché Conte l'ha cancellato dai convocati
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:45Serie A
Pierpaolo Matrone

L’infermeria continua a condizionare il momento del Napoli, compreso l'avvicinamento alla sfida contro la Cremonese. Anche per la trasferta allo Zini, in programma nel prossimo turno di campionato, Antonio Conte dovrà rinunciare a pedine importanti, confermando un’emergenza che ormai accompagna l’intera stagione azzurra. Non sono partiti per Cremona Lukaku, Beukema e Olivera, tutti rimasti a Napoli e indisponibili per il match.

La situazione più delicata resta quella di Romelu Lukaku, fermo da agosto e ancora alle prese con un recupero che procede senza forzature. In Supercoppa era stato convocato, ma senza giocare. Ora per non correre rischi l'ha cancellato dai convocati, poiché non ancora pronto a giocare. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Diverso il discorso per Sam Beukema e Mathias Olivera, entrambi costretti allo stop solo di recente e gestiti con prudenza dallo staff medico.

Assenze pesanti, che obbligano Conte a rivedere ancora una volta rotazioni e soluzioni tattiche. Ma se c’è un aspetto che il tecnico salentino ha già dimostrato in questi mesi è la capacità di trasformare le difficoltà in carburante emotivo. Anche senza altri tre calciatori importanti, il Napoli proverà a fare leva su compattezza, sacrificio e spirito di gruppo, cercando risposte da chi finora ha avuto meno spazio. A Cremona servirà una prova di maturità: l’emergenza continua, ma l’ambizione non cambia.

