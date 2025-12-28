Pulisic stappa un match complicatissimo: Milan avanti 1-0 sul Verona all'intervallo

Alla fine Pulisic manda il Milan a riposo sull'1-0: una zampata da rapace d'area buca Montipò e il Verona allo scadere del primo tempo.

Faccia a faccia

Una partita a scacchi e dai ritmi blandi il match a San Siro tra Milan e l’Hellas Verona, con lo sprint di Bernede in area unico brivido del primo quarto d’ora. Hanno prevalso riflessione e interventi aggressivi a spezzare la velocità di gioco dei padroni di casa, finché la gara si è accesa su un bolide improvviso e al di là della selva di maglie gialloblù che Montipò ha battezzato fuori per questione di pochi metri. Un’avvisaglia lanciata dalla ciurma di Allegri, che ha dovuto affrontare un Verona molto attento e vispo in fase di non possesso.

Nkunku spreca, Pulisic killer

Succulenta l’occasione generata da un lancio vellutato di Modric per Rabiot e l’offerta per Nkunku, che per questione di centimetri non ha impattato la palla gol. Allegri si è disperato parecchio per la chance avuta, ma di fatto l’Hellas di Zanetti non ha mai saputo mettere in difficoltà il Milan dalle parti di Maignan, praticamente inoperoso nel primo tempo. Quando tutto sembrava indirizzato al finale immutato, in pieno recupero a seguito di una spizzata di Rabiot su corner, Pulisic è spuntato sul secondo pallo per buttare in porta l’1-0. Prima di rientrare negli spogliatoi.