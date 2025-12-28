Gimenez, l'ex compagno del Feyenoord: "Milan, ha bisogno di fiducia e che si creda in lui"

Ai box per un'operazione alla caviglia, Santiago Gimenez dovrà pazientare per ritrovare il campo con il Milan, mentre la dirigenza rossonera ha già chiuso per l'arrivo di Fullkrug per correre ai ripari. Ma l'attaccante messicano ancor prima dell'infortunio arrivava da un periodo nero in zona gol e a proposito di questo ne ha parlato Ilias Sebaoui, ex compagno di squadra ai tempi del Feyenoord ora al Sint-Truiden.

"Santiago è un ragazzo adorabile, è stato bello giocare con lui. Tutti vedevano che era zeppo di qualità. In allenamento negli esercizi di tiro in porta aveva una mira perfetta. È un grandissimo attaccante e presto tornerà in alto", ha dichiarato in un'intervista rilasciata a MilanNews.

In Eredivisie il Bebote è stato un bomber assoluto: 45 reti in 73 presenze. Ma in Serie A sta faticando parecchio, visti i 5 gol in 23 partite: "Passare dal Feyenoord al Milan è un grande salto", racconta Sebaoui. "Sta male? In realtà lui avrebbe bisogno di sentire fiducia intorno a sé così da poter riaccendere quella fiamma della speranza che sembra essersi spenta. Ha bisogno che il club creda in lui e poi di essere messo nelle condizioni giuste, circondato dai grandi giocatori che ci sono al Milan. Solo così svolterebbe...".