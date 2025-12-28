Zampata di Pulisic, Verona bucato: 1-0 del Milan allo scadere del primo tempo
TUTTO mercato WEB
Alla fine il Milan la sblocca allo scadere del primo tempo! Ultimo corner del primo tempo battuto da Modric, con la spizzata di Rabiot sul primo palo a pescare Pulisic che, da rapace d'area, ha dovuto solo spingere in porta l'1-0 ai danni del Verona al 45'+2.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Tra sei giorni torna in campo la Serie C: al via il girone di ritorno. Il programma della 20ª giornata
Pronostici
Calcio femminile