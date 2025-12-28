Sampdoria, piedi per terra ma prestazioni in crescita: passo cambiato nelle ultime 10 gare

La corsa sotto le due gradinate. Prima la Sud, poi la Nord. Angelo Gregucci e lo staff in testa. Il gruppo ai suoi lati. La Sampdoria esce dal campo contro la Reggiana con tre punti importantissimi per la lotta salvezza al termine di una prestazione tutto cuore e determinazione apprezzata dai tifosi che al termine del match non solo hanno applaudito ma hanno cantato: "Vi vogliamo così". Una vittoria che permette di chiudere il 2025 per la prima volta di mettere la testa fuori dall'acqua e approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti.

Il gruppo è in crescita

Una vittoria "da squadra", come ha voluto sottolineare in conferenza stampa lo stesso allenatore blucerchiato capace di lavorare in silenzio insieme a tutto lo staff, da Salvatore Foti e Nicola Pozzi passando per Attilio Lombardo, Franco Ferrini, Alberto Berselli, Alessandro Giuliani, Walter Bressan, Marco Ferri e Gauthier Vanderloock, ha saputo far crescere prestazioni e risultati della squadra.

12 punti in 10 partite

E l'andamento della squadra né è la prova. Nelle ultime dieci partite, dall'arrivo quindi di Gregucci-Foti, la Samp ha conquistato 12 punti frutto di tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Un decimo posto in questa speciale classifica all'interno di mille difficoltà. Certo, la posizione di classifica non permette rilassamenti ma, con i dovuti interventi sul mercato, guardare ad un 2026 con più ottimismo.