La Spagna valuta Mateo Pellegrino: piace a De la Fuente, pronto lo "scippo" all'Argentina

La Spagna si prepara a sfidare l’Argentina su più fronti. Oltre alla Finalissima in programma nel 2026, Luis de la Fuente vuole convincere un attaccante a scegliere la nazionale iberica: si tratta di un protagonista della Serie A, Mateo Pellegrino del Parma.

Secondo AS, la "voglia" nasce dalla mancanza di un vero centravanti naturale tra i giocatori convocati abitualmente dalla Roja. De la Fuente avrebbe quindi chiesto a Karanka, direttore dello sviluppo della nazionale, di accelerare le trattative per assicurarsi il classe 1999. Pellegrino, 24 anni, possiede la doppia nazionalità: nato a Valencia durante il periodo in cui il padre era giocatore del club spagnolo (1999-2004), ha vissuto però in Argentina fin dall’età di sette anni, sviluppando il suo percorso giovanile nelle divisioni inferiori del Vélez Sarsfield.

Il giovane attaccante ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni convincenti in patria, dimostrando fiuto del gol, capacità di gioco spalle alla porta e un’intelligenza tattica notevole. Le sue caratteristiche lo rendono una pedina intrigante per De la Fuente, desideroso di completare l’attacco della Roja con un calciatore capace di adattarsi al sistema di gioco. Se la convocazione dovesse concretizzarsi, Pellegrino potrebbe offrire una soluzione offensiva al momento mancante tra i centravanti di ruolo della squadra campione d'Europa. E la Finalissima quindi, potrebbe segnare il suo debutto internazionale.