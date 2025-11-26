Fiore: "Pellegrino profilo quasi unico in Serie A. Sarà decisivo il duello con la difesa dell'Udinese"

Stefano Fiore, centrocampista di qualità prima del Parma e poi dell'Udinese, in una intervista al Messaggero Veneto analizza così il possibile andamento della prossima sfida del Tardini, coi crociati di Cuesta che certamente punteranno molto sullo stato di grande forma del bomber Pellegrino: "L’argentino somiglia proprio al classico numero 9 di una volta e che oggi è molto ricercato. Pellegrino è molto bravo a far salire la squadra, è fortissimo di testa ed è quasi unico nel nostro campionato".

L’argentino è reduce dalla doppietta di Verona.

"Credo che il duello tra i difensori dell’Udinese e Pellegrino sarà un fattore potenzialmente decisivo per il risultato e sono curioso di vedere come andrà a finire".

Su Cuesta, Fiore ha aggiunto che gli ha fatto subito una ottima impressione, colpito in particolare dalla velocità con cui si è adattato a un calcio molto tattico come il nostro. Cuesta ha già dato un’identità precisa anche senza il classico 4-3-3 alla spagnola, scegliendo di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Il suo Parma difende bene e riparte benissimo negli spazi, e a Verona hanno anche saputo gestire.