TMW Radio Cugini: "Lazio, Sarri è stato preso in giro. Fossi in lui darei le dimissioni"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Che valutazioni trai dalla due giorni di Champions League?

"Esco un po' depresso da questa due giorni di Champions alla luce degli avversari. L'Arsenal al momento è ingiocabile, ma va fatto un ragionamento sull'Inter che ha perso tre partite consecutive. L'Atalanta poi ha perso una partita assurda, macchiata da un blackout contro un Athletic privato dei suoi titolari. La Juventus invece ha giocato un primo tempo bruttino e ha vinto solo nella ripresa con un organico nettamente più forte. Il Napoli infine è la delusione più grande, perché ha l'organico più adatto all'Europa e invece al momento rischia di uscire totalmente".

La Juventus sta crescendo grazie a Spalletti?

"Sulla Juventus un ragionamento più ampio va fatto sugli allenatori in generale. I tecnici vanno giudicati in base agli allenatori che hanno a disposizione e in tal senso l'organico bianconero qualitativamente è molto carente e molto lontano sia dall'Inter che dal Napoli".

L'Atalanta con Gasperini l'avrebbe persa la partita di ieri?

"La verità è che il grande errore è stato rappresentato dai tre mesi di Juric. Se Palladino avesse avuto la squadra dall'inizio probabilmente ora la squadra sarebbe un po' più avanti".

La Lazio sta cedendo anche Romagnoli e c'è sempre più caos. Cosa faresti se fossi in Sarri?

"Io darei le dimissioni perche è chiaro che gli sono state promesse cose che poi non sono successe, è stato preso in giro. Non tanto però per quanto accaduto in Estate, quanto ciò che sta accadendo nel mercato invernale, con la squadra che doveva rinforzarsi e che invece si è indebolita".