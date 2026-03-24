Monito all'Italia, QS in prima pagina: "Ci resta solo Gattuso"

Prima pagina polemica stamane sul Quotidiano Sportivo, con ovvio riferimento alla Nazionale italiana. "Ci resta solo Gattuso", il titolo predisposto oggi come apertura principale: chi non ha mai abbandonato la nave è stato il commissario tecnico. Tuttavia ha dovuto rinunciare a Federico Chiesa, che non se l'è sentita di restare in ritiro prima della sfida dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord: al suo posto chiamato a rapporto Cambiaghi.

"Perché non sono tutti uguali. Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando sento che ha dei problemi, che è titubante, devo fare delle scelte", la spiegazione data da Gattuso riguardo il forfait lanciato dall'ex Juventus, che ha fatto ritorno a Liverpool. "Non se la sentiva, è tornato a casa e io devo accettarlo. Nella vita al di là di una partita i rapporti sono importanti, da quando faccio questo mestiere non avendo grande conoscenza a livello medico ho capito che dopo un po' non puoi insistere. Non insisto, faccio capire, ma quando uno decide di voler tornare a casa è giusto che torni a casa".

Quanto alla forma dei giocatori dell'Inter: "Di Dimarco fino a poco fa si diceva che è il migliore nel suo ruolo. Da giocatori come Barella la gente si aspetta sempre il massimo, mi aspetto sempre intensità e voglia. Lo sento tutti i giorni, ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante e quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato. Noi facciamo ciò che dobbiamo fare con grande serenità, tutti sanno cosa ci andiamo a giocare. Preparare, non soffocare i giocatori. I nostri sono giocatori che hanno vinto tanto, hanno giocato finali di Champions. Abbiamo giocatori, non sono scappati di casa... Abbiamo qualità e giocatori abituati a queste partite, dobbiamo arrivare al match con grande serenità".