D'Aversa: "Le big non hanno giocatori come Simeone, Vlasic e Adams. Il talento non basta"

Da una possibile retrocessione in Serie B al sogno Europa. In poche settimane la realtà in casa Torino è cambiata e con Roberto D'Aversa alla guida c'è già chi pensa alla prossima stagione e al gap con le squadre che partecipano alle coppe europee: "C'è bisogno di lavorare, cambia anche subentrare o iniziare dall'inizio. Le qualità della squadra sono importanti, credo che anche quelle squadre che lottano per lo scudetto non hanno giocatori come Simeone, Vlasic o Adams. Solo il talento non basta, ci vuole anche il lavoro settimanale. Bisogna migliorare la classifica e riportare il Toro dov'è giusto che sia per importanza di club, tifoseria e giocatori".

Chi l'ha colpita tra i giovani? Qualcuno può esordire?

"Quando si ha la certezza dell'obiettivo, un allenatore vuole anche vederli in partita. C'è un giocatore come Njie che ha qualità importanti, deve trovare continuità nel lavoro settimanale. Primavera? Lottavano anche loro per preservare la categoria, ma credo che questa cosa vada tolta: la Primavera deve essere utilizzata per la crescita, senza responsabilità di un risultato. Ho la fortuna di avere 23-24 giocatori di qualità, in passato la rosa era minima e dovevo prendere ragazzi dalla Primavera. Oggi sono a posto numericamente, per le valutazioni aspetterei. Ma per me non esiste una carta d'identità, chi è bravo è bravo a prescindere dall'età"

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