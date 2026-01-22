Da colpi estivi a prime cessioni a gennaio: Lang e Lucca salutano il Napoli dopo sei mesi

Sono stati due colpi del mercato estivo del Napoli. Due innesti per il reparto offensivo che però si apprestano già a salutare la squadra di Antonio Conte. Sembra essere ormai ai titoli di coda l'avventura in azzurro di Lorenzo Lucca e Noah Lang che sembrano essere sempre più diretti lontano dalla città del Vesuvio. L'olandese infatti è ad un passo dalla cessione al Galatasaray per una cifra di circa 30 milioni di euro bonus compresi mentre l'ex Udinese è sempre più vicino all'approdo in Premier League con la maglia del Nottingham Forest.

Solo due gol per Lucca

Un’avventura che si conclude con pochi gol per il centravanti che, nonostante abbia collezionato 23 presenze, ha realizzato una rete in campionato e una in Coppa Italia. In campionato sono state solamente quattro le presenze dal primo minuto mentre tutte le altre sono state da subentrato o scampoli di partita. Stesso discorso vale per la Champions con una sola gara giocata dal primo minuto.

Una media di 35 minuti a partita per Lang

Anche Lang non ha brillato molto con il Napoli. Solo due i gettoni da titolare in Champions League per il calciatore classe 1999 mentre in campionato ha sempre giocato da subentrato eccetto le gare contro Lecce, Atalanta (dove ha anche segnato), Roma, Juventus, Udinese, Verona e Parma per un totale di 962 minuti in 27 presenze complessive per una media di circa 35 minuti a partita.