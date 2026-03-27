Da goat a goat: il Bayern Monaco pubblica gli auguri di Buffon a Neuer
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Gianluigi Buffon o Manuel Neuer? Non è il giorno in cui scegliere il miglior portiere della storia recente, ma quello in cui fare gli auguri all’estremo difensore del Bayern Monaco, che compie 40 anni.
Attraverso i social del club tedesco, arrivano quelli dello stesso Buffon al collega e rivale: “In questo giorno speciale, volevo cogliere l’occasione di farti tantissimi auguri di buon compleanno. Spero tutto possa passare una bellissima giornata, perché 40 anni sono un bel traguardo.
Soprattutto se lo si passa in campo. Tanti complimenti per quello che stai facendo, che hai fatto e che farai. Ti auguro salute e felicità”.
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