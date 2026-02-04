Da Inzaghi a Chivu, il perfetto dodicesimo: perché l’Inter vuole blindare Carlos Augusto

Dove lo metti sta. Non sempre è un complimento, ma nel caso di Carlos Augusto sì. Arrivato all’Inter come alternativa a Federico Dimarco, negli anni il brasiliano si è ritagliato un posto al sole molto più ampio rispetto a quello di backup del laterale mancino.

Già con Simone Inzaghi, l’ex Monza è stato spesso impiegato come alternativa di Bastoni nella difesa a tre, un ruolo che per molti sarebbe anche il più adatto. Il suo successore Cristian Chivu ha allargato il numero degli slot in campo, schierandolo addirittura a destra in mancanza di alternative. Non proprio una collocazione felice, ma la conferma che il tuttofare ex Monza è il vero dodicesimo uomo dell’Inter. In una stagione nella quale Matteo Darmian non è praticamente mai stato a disposizione, Carlos Augusto ne ha in qualche modo ereditato il ruolo.

Nasce da qui la convinzione con cui, nelle scorse settimane, la dirigenza nerazzurra ha affrontato il discorso del rinnovo di contratto. Una partita non ancora chiusa: le parti devono, di fatto, ancora mettersi a sedere e scendere nei dettagli concreti (ipotesi: la scadenza passerebbe dal 2028 al 2030, l’ingaggio da 2,2 a 3 milioni di euro a stagione), ma il finale sembra ovvio, e felice per tutti.