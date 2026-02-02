Inter, Carlos Augusto ha superato l'affaticamento muscolare: sarà a disposizione col Torino
Carlos Augusto ha definitivamente superato l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a dare forfait per la trasferta di ieri a Cremona. L’esterno brasiliano, come appurato da FcInterNews.it, nella giornata odierna si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, fornendo segnali positivi sul piano fisico. Il suo recupero permette dunque allo staff tecnico di tirare un sospiro di sollievo: Carlos Augusto sarà infatti regolarmente a disposizione di Cristian Chivu in vista dell’impegno di mercoledì, quando l’Inter affronterà il Torino a Monza nella sfida valida per la Coppa Italia.
