Inter, Carlos Augusto: "Grande opportunità, queste partite sembrano semplici ma..."

Carlos Augusto, difensore dell'Inter, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Pisa: "É un'opportunità e dobbiamo approfittarne, il campionato è lungo però queste partite sembrano semplici ma alla fine sono complicate. Dobbiamo fare il nostro meglio per vincerla".

Che differenze ci sono dal giocare dietro o più avanti?

"Il quinto gioca più vicino alla porta, partecipa di più alla fase offensiva. Io mi alleno sapendo che posso fare entrambi i ruoli, cerco di fare il meglio per aiutare la squadra".

Come state fisicamente dopo la sfida di Champions con l'Arsenal?

"É stato un mese complicato, ci sono tante partite però abbiamo un grande staff e abbiamo fatto una grande preparazione. Il nostro è un gruppo dove tutti sono pronti per aiutare la squadra, questo fa la differenza perché giocare ogni tre giorni non è semplice".