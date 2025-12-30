La Juventus è guarita? Marchegiani: "Non del tutto, ma con Spalletti cresce"

La Juventus è davvero guarita? Il dubbio viene: dopo le vittorie contro Bologna e Roma i bianconeri di Luciano Spalletti hanno raccolto tre punti anche nella sfida contro il Pisa, pur se al termine di una sfida che ha fatto soffrire più del previsto.

Dagli studi di Sky Sport l'ex portiere ed oggi opinionista Luca Marchegiani ha detto la sua in merito, facendo capire di voler ancora aspettare prima di 'cantar vittoria' sul ritorno dei bianconeri. Queste le sue parole riportate da TuttoJuve.com: "Io non sono ancora convinto che la squadra sia uscita dal momento di crisi, nonostante i risultati stiano arrivando. Sicuramente i bianconeri sono in crescita grazie al lavoro di Spalletti, ma non è ancora del tutto guarita".

Guardando all'immediato futuro poi Marchegiani ha aggiunto sulla Juventus: "Il calendario propone quattro partite abbordabili, ma io non me la sento di dire che la Juve saprà certamente approfittarne, non ancora almeno. Di certo a Spalletti va il merito di aver cominciato a fissare alcuni punti fondamentali e in rosa ci sono dei titolari fissi, ma allo stesso tempo non tutto va per il meglio e in questo senso non si può certo dire che contro il Pisa la Juve abbia brillato".