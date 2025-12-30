Torino, Simeone spiega l'addio al Napoli: "Decisione presa con la famiglia dopo i festeggiamenti"

L'attaccante del Torino, Giovanni Simeone, si guarda indietro: il suo 2025 non può che lasciargli bei ricordi, fra lo Scudetto vinto con la maglia del Napoli e l'impatto subito positivo avuto in maglia granata dopo l'addio alla squadra di Antonio Conte.

Il centravanti argentino ha affidato al proprio profilo Instagram alcuni pensieri legati all'anno che sta per giungere al termine. Queste le sue parole: "Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure. Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita. Giorno dopo giorno. Partita dopo partita. Lotteremo insieme".