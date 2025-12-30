Fiorentina, Kean salta l'allenamento con un permesso del club: rientrerà nei prossimi giorni

Moise Kean non ha svolto la seduta odierna di allenamento con il resto della squadra. Come fa sapere la Fiorentina, l'attaccante azzurro era assente con un permesso della società per motivi familiari e rientrerà al Viola Park nei prossimi giorni.

L'attaccante viola quindi salterà diversi allenamenti in vista della delicatissima sfida di domenica, quando la Fiorentina, ancora ultima in classifica, affronterà al Franchi la Cremonese. Un altro scontro diretto per la Fiorentina di Vanoli, che potrebbe dover fare a meno del suo attaccante titolare.