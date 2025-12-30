Fiorentina, Kean salta l'allenamento con un permesso del club: rientrerà nei prossimi giorni
TUTTO mercato WEB
Moise Kean non ha svolto la seduta odierna di allenamento con il resto della squadra. Come fa sapere la Fiorentina, l'attaccante azzurro era assente con un permesso della società per motivi familiari e rientrerà al Viola Park nei prossimi giorni.
L'attaccante viola quindi salterà diversi allenamenti in vista della delicatissima sfida di domenica, quando la Fiorentina, ancora ultima in classifica, affronterà al Franchi la Cremonese. Un altro scontro diretto per la Fiorentina di Vanoli, che potrebbe dover fare a meno del suo attaccante titolare.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro