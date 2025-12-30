Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'appello di Roberto Baggio: "Meno stranieri, più giovani italiani: la Nazionale soffre"

L'appello di Roberto Baggio: "Meno stranieri, più giovani italiani: la Nazionale soffre"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:23Serie A
Daniele Najjar

Al World Sports Summit c'è anche Roberto Baggio, l'ex campione riuscito a farsi amare un po' in tutte le piazze nelle quali ha giocato. Nel raccontarsi ad Alessandro Del Piero, il Divin Codino ha confidato alcuni aspetti personali lanciando anche un appello per la maglia con la quale ha dato il meglio di sé, ovvero quella della Nazionale Italiana.

Fra le sue parole infatti, riportate da Gianlucadimarzio.com, anche una riflessione sugli azzurri: "Non c’è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c’era un’ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro", ha detto.

Riguardo alla sua figura invece ha raccontato: "La gente si chiedeva dove fossi finito, ma a fine carriera sentivo l’esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia e di tornare alla mia terra. Poi, di recente, ho vissuto un bruttissimo episodio. Mi riferisco alla rapina in casa a opera di sei malviventi nel 2024: ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e i miei figli. Dovevano capire chi ero, ecco perché oggi siamo qui insieme: è ‘colpa’ di Valentina, mia figlia“, ha spiegato.

La figlia Valentina infatti oggi cura la sua immagine e la comunicazione: "Questa esperienza ci lega ancora di più, condividiamo tante cose insieme che danno a questo rapporto ancora più energia. Essere genitori è il lavoro più difficile, sei portato a fare errori ma l’amore per la famiglia esce sempre".

Riguardo all’affetto che i tifosi continuano a provare per lui: "È difficile trovare le parole giuste, ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport. Ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".

Articoli correlati
Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo
Roberto Baggio 'incorona' Jannik Sinner: "Sempre bello vederti Fenomeno" Roberto Baggio 'incorona' Jannik Sinner: "Sempre bello vederti Fenomeno"
Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la... Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"
Altre notizie Serie A
Il mercato cambierà la lotta Scudetto? Galli: "Le 4 in vetta hanno già squadre fatte"... Il mercato cambierà la lotta Scudetto? Galli: "Le 4 in vetta hanno già squadre fatte"
Ammucchiata in vetta. Roma almeno da Champions TMW NewsAmmucchiata in vetta. Roma almeno da Champions
La Juventus è guarita? Marchegiani: "Non del tutto, ma con Spalletti cresce" La Juventus è guarita? Marchegiani: "Non del tutto, ma con Spalletti cresce"
Torino, Simeone spiega l'addio al Napoli: "Decisione presa con la famiglia dopo i... Torino, Simeone spiega l'addio al Napoli: "Decisione presa con la famiglia dopo i festeggiamenti"
"Non arbitriamo più il Napoli": Maresca e Guida designati per Inter-Bologna, torna... "Non arbitriamo più il Napoli": Maresca e Guida designati per Inter-Bologna, torna la polemica
Fiorentina, Kean salta l'allenamento con un permesso del club: rientrerà nei prossimi... Fiorentina, Kean salta l'allenamento con un permesso del club: rientrerà nei prossimi giorni
L'appello di Roberto Baggio: "Meno stranieri, più giovani italiani: la Nazionale... L'appello di Roberto Baggio: "Meno stranieri, più giovani italiani: la Nazionale soffre"
Sabatini avvisa: "Con Zirkzee e Raspadori Roma fulminante, è da Scudetto" Sabatini avvisa: "Con Zirkzee e Raspadori Roma fulminante, è da Scudetto"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
3 Lazio, Castellanos mai così vicino alla cessione: Sarri vuole una punta alla Mertens, i nomi
4 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
5 Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.1 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
Immagine top news n.2 Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede sono pronto a lasciare"
Immagine top news n.3 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.4 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.5 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.7 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie A n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve essere più determinati. E in società..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il mercato cambierà la lotta Scudetto? Galli: "Le 4 in vetta hanno già squadre fatte"
Immagine news Serie A n.2 Ammucchiata in vetta. Roma almeno da Champions
Immagine news Serie A n.3 La Juventus è guarita? Marchegiani: "Non del tutto, ma con Spalletti cresce"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Simeone spiega l'addio al Napoli: "Decisione presa con la famiglia dopo i festeggiamenti"
Immagine news Serie A n.5 "Non arbitriamo più il Napoli": Maresca e Guida designati per Inter-Bologna, torna la polemica
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean salta l'allenamento con un permesso del club: rientrerà nei prossimi giorni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, alzata l'offerta per Giunti del Perugia: si avvicina la fumata bianca
Immagine news Serie B n.2 Pescara, da Sardo e Corona a Masciangelo sono tre le operazioni ben avviate per gennaio
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Lescano-Olimpia? Offerta in linea con le richieste. Ora dipende da lui"
Immagine news Serie B n.4 Baldini: "Sarebbe bellissimo chiudere la carriera al Pescara. Mi riempirebbe d'orgoglio"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Sostituiremo chi andrà a giocare. Magnani? Dipende tutto da lui"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Coubis potrebbe essere riscattato e poi ceduto. C'è l’Universitatea Craiova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, c'è il ritorno di Foresti come direttore dell'area tecnica. Si occuperà del mercato
Immagine news Serie C n.4 Serie C, arrivano nuovi deferimenti dal TFN: colpite Triestina e Siracusa. Il comunicato
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, dall'ex Tongya può arrivare un tesoretto inaspettato
Immagine news Serie C n.6 Trento, Giacca: "Il 2025 ha visto crescere il progetto. Presto arriveranno nuovi soci"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?