"Non arbitriamo più il Napoli": Maresca e Guida designati per Inter-Bologna, torna la polemica

Fra le designazioni per la prossima giornata di Serie A stanno facendo discutere quelle relative alla sfida Inter-Bologna, in programma a San Siro domenica 4 gennaio, alle 20.45. Sarà infatti l'arbitro Marco Guida a dirigere il match del 'Meazza', che fra gli altri sarà coadiuvato da Fabio Maresca, nel ruolo di AVAR (Ceccon e Lautato i guardalinee, Marinelli il quarto uomo, al VAR Ghersini).

Qual è il motivo del contendere? Marco Guida è della sezione di Torre Annunziata, Fabio Maresca di Napoli. La lotta Scudetto è entrata nel vivo e proprio Inter e Napoli sono due delle squadre più accreditate per contendersi fino alla fine il titolo, come avvenuto nella passata stagione, nella quale sono stati gli azzurri a spuntarla, alla fine. Ricordiamo che Marco Guida ha già arbitrato l'Inter in questa stagione, il 30 novembre nel 2-0 dei nerazzurri contro il Pisa.

La mente di molti tifosi dell'Inter è andata ad una intervista rilasciata proprio da Marco Guida a Radio CRC. Fra le sue dichiarazioni, avevano fatto discutere le riflessioni legate proprio ai limiti territoriali.

Queste erano state le parole di Guida: "Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone perbene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento".