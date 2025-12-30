Sabatini avvisa: "Con Zirkzee e Raspadori Roma fulminante, è da Scudetto"

Il dirigente Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma - fra le altre - ha analizzato per Cronache di Spogliatoio il momento dei giallorossi e di alcuni giocatori della squadra di Gian Piero Gasperini. A partire da Evan Ferguson, sul quale ha detto: "La smorzata sulla rete di Koné a me ha richiamato alla mente Gerd Muller".

Questa la sua spiegazione sul centravanti: "Io sono certo che un allenatore come Gasperini abbia apprezzato l'eccezionale smorzata di Ferguson per il gol di Koné e la sua rete che a me ha richiamato alla mente Gerd Muller, il cannoniere più prolifico degli anni '70 a livello internazionale. D'altronde i miglioramenti del giocatore sono senz'altro da attribuire a Gasperini stesso. I giocatori migliorano se hanno lo staff per farlo", le sue parole.

Riguardo alle possibilità che la Roma lotti per vincere lo Scudetto, Sabatini poi scrive: "Continuo a pensare che la Roma resti una forte candidata per il titolo, credo sia già al livello del top della condizione". E sul mercato, aggiunge: "Con Zirkzee e Raspadori diventerebbero fulminanti, sono due giocatori che conoscono bene il campionato. Contro il Genoa mi è piaciuto molto Dybala, ci ha messo più grinta del solito". Infine elogio a Gianluca Mancini: "Ha una percezione diversa di sé da prima, cerca cambi di gioco anche con l'altro piede, che prima evitava. Ha lasciato perdere la componente eccessivamente rissosa e quel profilo allarmato, lo fa ancora perché è nel suo carattere, ma più controllato".