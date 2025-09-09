Da Vanoli a Baroni, sempre al comando. Maripan, il Torino e un rinnovo oltre l'opzione

Il cambio di guardia sulla panchina del Torino, che ha portato da Vanoli a Baroni, non ha significato grandi cambiamenti per colui che si candida ancora ad essere la guida e il punto di riferimento della retroguardia granata, nonché uno dei profili più esperti presenti nell'intera rosa: il centrale cileno Guillermo Maripan.

E adesso in casa Torino c'è la voglia e l'intenzione di rinnovare il contratto del proprio totem difensivo, anche e soprattutto considerando che il vincolo in essere tra il club granata e Maripan è a meno di dodici mesi dalla sua scadenza naturale. Nonostante abbia scavallato i trenta di età, il cileno non è in discussione agli occhi della dirigenza del Toro e la continuità che sta raccogliendo nonostante il cambio di panchina è una dimostrazione della sinergia di pensieri con il tecnico.

Le trattative per il rinnovo di Maripan con il Torino sono già cominciate. Nel suo contratto è presente un'opzione di rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2027, che la società granata ha tutta l'intenzione di attivare nei tempi e nelle modalità previste. Ma le idee di Cairo e Vagnati vanno oltre al semplice esercizio dell'opzione, i piani del Torino infatti prevedono di mettersi al tavolo per discutere un nuovo accordo da zero, magari inserendo un altro anno all'interno del contratto e portandone la scadenza al 2028.