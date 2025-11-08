Torino, Maripan: "Abbiamo fatto una bella partita difensiva, non solo noi difensori"

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

Fase difensiva impeccabile.

"Abbiamo fatto una buona partita difensivamente, loro sono forti ma abbiamo fatto abbastanza bene".

La squadra sta crescendo.

"Dobbiamo migliorare in difesa, tutta la squadra e non solo noi. Abbiamo dimostrato anche oggi che abbiamo fatto una bella partita difensivamente, tutti insieme".