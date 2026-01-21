Dal Belgio: inserimento del Brugge su Schjelderup, che offre 8 milioni per l'addio immediato

Aumenta la concorrenza per Roma e Parma su Andreas Schjelderup: secondo quanto riporta il giornalista belga Sacha Tavolieri, il Club Brugge avrebbe offerto 8 milioni di euro, più 3 di bonus, per il talento norvegese. Le richieste del Benfica, squadra proprietaria del giocatore, si aggirerebbero attorno ai 15 milioni, ma la trattativa, potrebbe chiudersi per una somma vicina ai 12 milioni.

Schjelderup, dunque, pare allontanarsi sempre più da Parma, con la stessa società gialloblu, che a questo punto virerà su altri obiettivi. Da capire in questo senso la situazione relativa allo scambio Cutrone-Luvumbo con il Cagliari.

Andreas Schjelderup, ala sinistra del Benfica, nella stagione 2025/2026 ha collezionato finora circa 12 presenze in Liga Portugal (Primeira Liga), con 1 gol e 2 assist, per un totale di circa 545-547 minuti giocati in campionato. A livello complessivo tra tutte le competizioni (inclusa Champions League e coppe nazionali), ha raggiunto 23 gettoni totali, con 2 gol e 3 assist.