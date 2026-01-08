Dal Brasile, l'Inter ci prova per Robinho Jr: offerti 18 milioni più 4 di bonus. No del Santos

L'Inter continua a guardare con grande attenzione al futuro. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, il club nerazzurro avrebbe fatto un sondaggio con il Santos per capire se ci fossero i margini per acquistare Robinho Junior, ala offensiva classe 2007 che sta ben figurando in patria. I dirigenti di Viale della Liberazione avrebbero addirittura formulato un'offerta da 18 milioni di euro più 4 di bonus, respinta però dai sudamericani. I colloqui non sono andati avanti, possibile che se ne riparli in estate.

Il 18enne ha collezionato fino a questo momento 15 presenze con la maglia del Santos e 11 gettoni con quella della squadra Under 20, segnando 4 gol. Il suo contratto scadrà il 30 aprile del 2027 e ci sono dunque margini per un suo trasferimento in Europa in un calcio più competitivo e che può permettergli di sfidare le compagini più forti del mondo.