TMW Dall'Atalanta all'Atletico, nulla è cambiato. In tre mesi Lookman si è preso Madrid

L'8° gol di Ademola Lookman in Champions League lo innalza ancora di più in una speciale classifica che adesso lo vede al terzo posto: tra i giocatori nigeriani, infatti, solo Victor Osimhen (con 16) e Obafemi Martins (con 9) vantano più reti. Record personali a parte, dunque, a risultare decisivo per le sorti della sua squadra è stato ancora una volta l'ex Atalanta, che con il suo gol ha permesso all'Atletico Madrid di approdare in semifinale di Champions League nonostante la sconfitta (1-2) contro il Barcellona.

Se l'Atletico Madrid è tra le migliori quattro squadre della Champions League 2025/26, dunque, gran parte del merito è proprio di Lookman. Con tutto quello che ne consegue. Se da una parte i Colchoneros devono ancora aspettare la vincente tra Arsenal e Sporting Lisbona (inglesi avanti 1-0 dopo il match d’andata) per conoscere la prossima avversaria, dall'altra i benefit del passaggio del turno sono già tangibili: una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, tra premio qualificazione, bonus per i prossimi risultati partita (vittorie/pareggi), market pool e ranking storico e incassi da stadio. Come già detto, in pratica Lookman si è "ripagato" metà del suo cartellino (35 milioni all'Atalanta).

"Andare sotto di due gol è stato difficile. È stata una partita dai due volti, ma noi abbiamo tenuto duro, abbiamo lottato". Lo ha detto lo stesso Lookman, sempre più titolare inamovibile sulla sinistra dello schieramento del Cholo Simeone. Del resto, come dare torto al tecnico argentino: finora Lookman ha partecipato a nove gol (sei reti e tre assist) in 17 presenze con l'Atletico Madrid. In pratica, solo Julian Alvarez - non uno a caso - è stato coinvolto in più reti per i Colchoneros dal debutto del nigeriano a febbraio tra tutte le competizioni.