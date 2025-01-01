Dall'Inghilterra, il Liverpool pianifica già il post Van Dijk: nel mirino c'è Alessandro Bastoni

Il Liverpool guarda già al futuro della propria difesa e inizia a muoversi per individuare l’erede ideale di Virgil van Dijk. Secondo quanto riferito da TEAMTalk, il club inglese potrebbe avere un’opportunità concreta già dalla prossima estate. Il portale fa sapere che i Reds avrebbero messo gli occhi sul difensore dell'Inter Alessandro Bastoni.

Il difensore dell’Inter, 26 anni, ha un contratto fino al 2028 ed è considerato uno dei migliori centrali europei. Pur trovandosi bene a Milano, intermediari vicini al giocatore avrebbero sondato l’interesse di diversi club, si legge, convinti che il nazionale italiano possa valutare una nuova sfida a partire dal 2026.

Nonostante il rendimento di capitan Van Dijk resti elevatissimo e non lasci intravedere un calo imminente, la dirigenza di Anfield è consapevole della necessità di pianificare per tempo il futuro. Il contratto biennale firmato la scorsa estate scadrà nel 2027 e all’interno del club si ritiene che il passaggio di consegne possa avvenire entro quella data.