Nicola: "Dei numeri non mi interessa. La gara di oggi va affrontata con chiunque a disposizione"
Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara con la Lazio.
Oltre 400 panchine, fa caso ai numeri?
"Se non me lo diceva lei, non lo sapevo. Non mi interessa, l'importante è andare avanti".
Cosa bisogna fare per rompere le scatole alla Lazio?
"Loro sono una squadra vera, forte, bisogna essere molto abili. Bisogna avere piacere, con o senza palla.
Cosa cambia con Jonhsen al posto di Zerbin?
"Non cambia nulla per l'idea che abbiamo, cambiano le caratteristiche in certi movimenti e non tutti hanno i novanta minuti. La gara di oggi va affrontata con chi gioca e con chi subentra".
