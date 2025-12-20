Juventus, Matri difende Spalletti: "Troppe critiche preventive su di lui"

La Juventus si prepara al match in programma questa sera a Torino, contro la Roma. Una sfida d'alta quota, che servirà a capire le reali intenzioni delle due squadre per questa stagione.

Se la Roma ha raccolto molto di più rispetto alle attese ed ora sogna in grande, i bianconeri hanno continuato ad avere alti e bassi ed ora sono dunque alla ricerca di una vera svolta con Luciano Spalletti alla guida.

Proprio nel tecnico di Certaldo ripone le speranze della Signora l'ex attaccante Alessandro Matri, che dagli studi di DAZN ha sottolineato: "Luciano Spalletti è la certezza di questa Juve. Non vorrei sbilanciarmi ma ci sono state troppe critiche preventive su Spalletti. Secondo me la Juve con Spalletti si è tolta l'alibi dell'allenatore perché secondo me si è messo un allenatore con grande personalità".

Entrando nello specifico Matri ha spiegato come a suo dire il merito principale di Spalletti sia quello di aver fatto sentire la responsabilità ai giocatori che ha a disposizione, facendo vedere subito la sua mano: "Sta responsabilizzando i giocatori, sta dando una grande, secondo me, identità alla squadra piano piano. A Bologna ha fatto una buona partita si è rivisto anche nei nuovi acquisti delle risposte", ha detto Matri.