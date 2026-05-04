Dall'Inghilterra: la Juventus pensa al colpaccio Reijnders. Ma è davvero fattibile?

Non c’è soltanto Bernardo Silva, tra i giocatori attualmente legati al Manchester City, nel mirino della Juventus. Secondo fonti inglesi - primo a parlarne Football Insider - i bianconeri starebbero anche pensando a Tijjani Reijnders, ex Milan che potrebbe lasciare la corte di Pep Guardiola alla fine della stagione.

Perché la Juve ci stia pensando, almeno dal punto di vista tecnico, non ha bisogno di grandissime spiegazioni. Il centrocampista olandese, tra i migliori in Serie A prima della sua cessione multimilionaria al City, non avrebbe bisogno di adattarsi al calcio italiano e rappresenterebbe il perfetto innesto di qualità che serve a Luciano Spalletti. Le varie fonti che hanno trattato la notizia si soffermano su questo punto ma in fin dei conti la domanda è retorica: serve davvero spiegare perché alla Juve farebbe comodo uno come Reijnders?

Il punto, semmai, è economico. E sotto questo profilo è un po’ più complicato spiegare come la Vecchia Signora potrebbe arrivare all’ex rossonero. Oltre ai 58 milioni di euro più bonus che solo un anno fa il City ha sborsato per portarlo in Premier League, lo stipendio dell’olandese - su cui c’è anche il Real Madrid - si aggira sui 14 milioni di euro lordi a stagione, cioè 7-8 netti. Più di quanto guadagni Kenan Yildiz dopo il rinnovo di contratto.