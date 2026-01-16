Manchester City, la carica di Reijnders: "Siamo molto fiduciosi di raggiungere l'Arsenal"

A due gironi dal derby di Manchester tra lo United e il City, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders è intervenuto ai microfoni del Times per parlare della stagione disputata finora dai Citizen: "Siamo abbastanza fiduciosi di raggiungere l'Arsenal, a dire il vero. Sentiamo tutti di essere in grande crescita in questa stagione e questo è un buon segno. Abbiamo la sensazione di non aver ancora raggiunto il nostro massimo".

A proposito del derby, poi, Reijnders ha raccontato come viveva i derby di Milano da giocatore del Milan, svelando di portare un po' di quell'esperienza anche nel suo primo derby di Manchester: Tutto ciò che riguardava il derby di Milano è stato intenso. Ricordo che un anno mia moglie mi chiese: 'Possiamo andare a cena giovedì?'. E io: 'Ma sei pazzo?! Sabato è il derby! Non possiamo uscire a cena'. Tutto ciò che riguardava la preparazione, l'esperienza, è stato così intenso.

Userò questa esperienza questa settimana in vista del Manchester United. Cercherò di mantenere un profilo basso questi giorni. Il Manchester United riceverà nuova energia dal cambio di allenatore. Hanno avuto molti cambiamenti e i loro giocatori vorranno dimostrare qualcosa ai loro tifosi, quindi dobbiamo essere pronti. Non possiamo davvero sottovalutarli".