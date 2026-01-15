Reijnders sul derby di Milano: "Mia moglie voleva andare a cena il giovedì, le dissi 'sei pazza?'"

In una lunga intervista concessa ai microfoni del Times, il centrocampista del Manchester City, ex Milan, Tijjani Reijnders ha raccontato i suoi primi passi nel mondo del calcio, rivelando di aver lavorato in un supermarket quando era ancora giovane per volere della madre: "Ho lavorato all'Aldi (una catena di supermercati olandese, ndr) per un anno quando ero all'accademia del PEC Zwolle. Dopo l'allenamento o una partita, dovevo andare a lavoro e preparare la spesa. Mia madre voleva che capissi l'importanza di gestire i soldi e vedere il lato diverso del guadagnare".

Reijnders ha poi parlato della sua stagione con il Manchester City: "Siamo abbastanza fiduciosi di raggiungere l'Arsenal, a dire il vero. Sentiamo tutti di essere in grande crescita in questa stagione e questo è un buon segno. Abbiamo la sensazione di non aver ancora raggiunto il nostro massimo".

Infine, l'olandese si è lasciato andare anche ad un ricordo del derby di Milano quando era in rossonero: "Tutto ciò che riguardava il derby di Milano è stato intenso. Ricordo che un anno mia moglie mi chiese: 'Possiamo andare a cena giovedì?'. E io: 'Ma sei pazzo?! Sabato è il derby! Non possiamo uscire a cena'. Tutto ciò che riguardava la preparazione, l'esperienza, è stato così intenso. Userò questa esperienza questa settimana in vista del Manchester United. Loro hanno cambiato allenatore e beneficeranno di una nuova energie. Dovremmo essere pronti, senza sottovalutarli".