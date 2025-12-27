Il Manchester City trionfa e va in vetta. Reijnders, messaggio forte all'Arsenal: "Siamo a caccia"

"Siamo in piena caccia". Lo ha detto Tijjani Reijnders con il sorriso beffardo di chi è ben consapevole del colpaccio del Manchester City in una trasferta spinosa come quella a Nottingham contro il Forest in seguito al 2-1 del suo Manchester City. L'ex centrocampista del Milan ha analizzato il match ai microfoni di TNT Sports: "Sappiamo che molti club faticano qui. Da quello che ho sentito, il Nottingham Forest in casa è sempre difficile, e sì, l’ho sentito anch’io. È una vittoria molto importante e siamo in piena caccia".

Un messaggio forte lanciato all'Arsenal, perché ancora una volta gli uomini di Guardiola hanno superato per il momento i Gunners in vetta alla classifica di Premier League. A proposito del Forest, però, Reijnders ha aggiunto: "Hanno reso gli spazi davvero stretti, quindi era molto difficile trovare l’uomo libero tra le linee. Nel secondo tempo abbiamo apportato alcune modifiche alla formazione e siamo riusciti a trovare l’uomo libero più spesso".

Sul quarto gol siglato con la maglia del City per sbloccare il match: "Ho dovuto giocare più avanzato nel secondo tempo, quindi hanno avuto più difficoltà a capire chi seguire", ha svelato l'olandese. "Il gol è stato un perfetto esempio di questo. Ovviamente Cherki sa come trovare quei passaggi e io ho potuto finalizzare. È molto bravo, trova gli spazi e quando riceve il pallone devi essere pronto e in posizione".

Sul giocare per Pep Guardiola: "Sì, è molto intenso, ma ci rende tutti giocatori migliori. Per me, ora che sono qui da quattro o cinque mesi, guardo il gioco in modo diverso. Voglio imparare sempre di più e migliorare continuamente".