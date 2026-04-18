Dalla parole sul futuro di Allegri al progetto della Juve per Bernardo Silva: le top news delle 13

Uno dei passaggi centrali della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Verona, ha riguardato il suo futuro sulla panchina del Milan. Tra le domande legate anche alle voci sulla Nazionale, il tecnico ha risposto con il suo solito pragmatismo: "Nel calcio può succedere di tutto, anche nelle partite. Una cosa che conta è il risultato finale, attraverso le prestazioni. In questo momento l'obiettivo è chiaro. La mia storia di allenatore parla chiaramente: sono stato 4 anni al Milan, ho fatto 8 anni alla Juventus, poi sono tornato al Milan. Per me tanti cambiamenti non sono stati nel mio DNA. Mi piace lavorare in un club che è un'azienda, che va gestita come tale: va resa competitiva e nello stesso tempo sostenibile. Per fare questo non possiamo fare tutto in un giorno: bisogna programmare analizzare, vedere gli errori che sono stati fatti e continuare":

Sul mercato, tiene banco il futuro di Bernardo Silva, pronto a lasciare il Manchester City a parametro zero al termine della stagione. La Juventus si è mossa con decisione, anche grazie ai contatti avviati tramite Jorge Mendes, presentando un progetto tecnico chiaro con Luciano Spalletti in panchina. Il centrocampista sta valutando, con alternative importanti sia fuori dall’Europa, come MLS e Saudi Pro League, sia nel continente, dove il Barcellona resta una destinazione gradita. Le richieste economiche sono elevate e l’operazione dipenderà anche dalla qualificazione in Champions dei bianconeri.

Infine, Giovanni Kean ha parlato delle condizioni fisiche del fratello Moise, spiegando come il tanto discusso attaccante della Fiorentina stia soffrendo per un problema serio alla tibia ("Dovrebbe fermarsi 2-3 mesi per recuperare") e il peso del Mondiale mancato.