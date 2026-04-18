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Serie C, 37ª giornata. Gli ultimi 180' della stagione. Tutte le gare in programma

Serie C, 37ª giornata. Gli ultimi 180' della stagione. Tutte le gare in programma
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Weekend decisivo per le sorti della Serie C 2025/2026. Mancano, infatti, 180' al termine della stagione regolare e ci sono ancora molti verdetti da ufficializzare. Massima attenzione, dunque, a tutte le gare in programma, che potrebbero rivelarsi decisive. Ecco il programma completo della 37ª giornata di campionato:

SERIE C - 37ª GIORNATA
Girone A
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Triestina
Ore 14:30 - Union Brescia-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Giana Erminio-Inter U23
Ore 14:30 - Vicenza-Pergolettese
Ore 14:30 - Lecco-Lumezzane
Ore 14:30 - Novara-Cittadella
Ore 14:30 - Pro Patria-Arzignano Valchiampo
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Ospitaletto
Ore 14:30 - Trento-Renate
Ore 14:30 - Virtus Verona-Alcione Milano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85, Union Brescia 63, Lecco 63, Trento 61, Renate 60, Cittadella 56, Lumezzane 52, Alcione Milano 51, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Arzignano Valchiampo 47, Giana Erminio 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Pro Vercelli 43, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37, Virtus Verona 24, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

Girone B
Sabato 18 aprile
Ore 20:30 - Ascoli-Guidonia Montecelio
Ore 20:30 - Bra-Ternana
Ore 20:30 - Carpi-Forlì
Ore 20:30 - Perugia-Campobasso
Ore 20:30 - Pianese-Juventus Next Gen
Ore 20:30 - Pineto-Arezzo
Ore 20:30 - Ravenna-Vis Pesaro
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pontedera
Ore 20:30 - Torres-Gubbio

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Girone C
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Team Altamura
Ore 20:30 - Casarano-Crotone
Ore 20:30 - Catania-Potenza
Ore 20:30 - Cosenza-Trapani
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Latina-Casertana
Ore 20:30 - Monopoli-Foggia
Ore 20:30 - Salernitana-Picerno
Ore 20:30 - Siracusa-Cavese
Ore 20:30 - Sorrento-Atalanta U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B.
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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