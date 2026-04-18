TMW Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà

Buone notizie dall'infermeria della Juventus. Kenan Yildiz è tornato in gruppo e sarà quindi disponibile per la gara contro il Bologna di domani, valida per il 33° turno di Serie A e fondamentale per continuare a inseguire l'obiettivo quarto posto. In gruppo anche il centrocampista Marcus Thuram.

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio, protagonista di una bella e decisiva parata anche a Bergamo. In difesa da destra verso sinistra spazio a Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. L’inglese era un po’ acciaccato contro l’Atalanta ma domenica sarà regolarmente in campo. A centrocampo non saranno previste novità e giocheranno Locatelli e Thuram. Sulla trequarti c’è il vero grande dubbio per Spalletti e riguarda le condizioni di Yildiz. Il turco non è al meglio per un’infiammazione al ginocchio e, nonostante l'allenamento odierno, la decisione se schierarlo dal primo minuto oppure no verrà presa solo domenica. Per questo motivo non è da escludere che sulla trequarti, insieme a Conceicao e McKennie, ci possa essere Boga, con David che agirebbe come riferimento centrale. (da Torino, Camillo Demichelis)