18 aprile 1992, il Foggia rifila cinque schiaffi a Nils Liedholm. Ma non segna Signori

Il 18 aprile del 1992, al Pino Zaccheria di Foggia, c'è ospite il Verona. O meglio, è spettatore non pagante, perché il 5-0 finale è uno schiaffo di Zdenek Zeman a Nils Liedholm, con due gol di Rambaudi e altri tre di Baiano. Curiosità, non segna Giuseppe Signori, ma i rossoneri sembrano davvero scatenati nei confronti dei veronesi.

Così Zeman a fine partita. “Liedholm ha insegnato non solo a me ma a tutta Italia come si fa calcio. Le partite sono da novanta minuti e ognuno si gioca quello che ha. Noi probabilmente abbiamo di più. Sono contento, la partita è iniziata benino e finita meglio. Restare a Foggia? Io aspetto”. Lo farà ancora per due anni. La risposta dello svedese è serafica ma dispiaciuta. “Oggi è sembrata una squadra che ha sbagliato la sciolina. Pensavamo e sapevamo di dovere marcare quattro giocatori determinanti, riuscendo così a fare un risultato. Non ci siamo riusciti, difficilmente abbiamo fatto falli”.

Foggia-Verona 5-0

Marcatori:

FOGGIA

F. Mancini, Codispoti, Grandini, Picasso, Matrecano, Padalino, Rambaudi, Shalimov (89’ Porro), Baiano, O. Barone, Signori (62’ Kolyvanov).

All. Zdenek Zeman

VERONA

Gregori, Polonia, Renica, E. Rossi, L. Pellegrini, Fanna (63’ Prytz), A. Icardi, M. Serena, Stojkovic (59’ Lunini), Raducioiu.

All. Niels Liedholm