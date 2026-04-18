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Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"

Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie C
Luca Bargellini

La crisi al Siracusa non accenna a diminuire. Alle dichiarazioni del gruppo squadra si aggiunge ora l'intervento del Sindaco Francesco Italia, che esprime il posizionamento dell'amministrazione comunale.

Il comunicato: "Il comunicato del Gruppo Squadra merita rispetto e attenzione. I calciatori e lo staff tecnico hanno dimostrato, con parole e con i fatti, un attaccamento alla maglia e una maturità che onorano questa città. Anche i tifosi, in un momento difficile, hanno risposto con passione, maturità e grande senso di appartenenza: è la conferma che il Siracusa Calcio è qualcosa di più di una società sportiva.

Come Comune, con la discrezione che a nostro avviso è assolutamente indispensabile in queste fasi delicate, stiamo lavorando a tutti i livelli per sostenere ogni percorso che garantisca continuità, serietà e un futuro stabile e sostenibile al club. Ci sono interlocuzioni in corso e continueremo a fare la nostra parte, con la stessa determinazione che vediamo in campo ogni domenica. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo e anche con risorse personali, in tutte queste settimane hanno lavorato e lavorano per raggiungere questo importante e difficile obiettivo.

Noi non ci fermiamo. Francesco Italia, Sindaco di Siracusa".

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