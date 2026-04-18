Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa il punto"
TUTTO mercato WEB
Dopo il pareggio ottenuto a Campobasso, il portiere del Bra Davide Renzetti ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il giorno prima dell'ultimo match ho perso nonno, spero mi abbia dato anche lui una mano. Sono contento di aver disputato un buon match, venivamo da un lungo viaggio e siamo stati bravi a portare a casa un punto anche se potevamo anche vincere.
Non sono mancate le azioni offensive, come quella ad inizio partita, noi c'eravamo e siamo stati sul pezzo. La mia prestazione? Fa piacere aver dato una mano alla squadra, però dai, è il mio lavoro (ride ndr)".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile