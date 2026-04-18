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Juve Stabia, svolta societaria: Agnello acquisisce il 100% del club tramite Stabia Capital

Juve Stabia, svolta societaria: Agnello acquisisce il 100% del club tramite Stabia CapitalTUTTO mercato WEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it
Luca Bargellini
Oggi alle 13:34Serie B
Luca Bargellini

Si chiude una settimana tra le più turbolente nella storia ultracentenaria della Juve Stabia: stando a quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore è stato perfezionato il passaggio del 100% della società all'imprenditore Francesco Agnello, tramite la Stabia Capital srl, con sede a Roma. Un'operazione che ridisegna completamente gli assetti proprietari del club gialloblù, rilevato dal Fondo Solmate.

La crisi, il pagamento e il closing
Tutto nasce martedì scorso, quando gli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara hanno ufficializzato il disimpegno di Solmate nel garantire la copertura finanziaria per la scadenza federale del 16 aprile. Una corsa contro il tempo, condotta dal Presidente del CdA Polcino e dal Direttore Generale Elefante, che giovedì aveva portato a una soluzione positiva: pagati gli stipendi di gennaio e febbraio e le ritenute, ma non l'IRPEF. Quest'ultima voce potrebbe tradursi in due punti di penalizzazione nella prossima stagione.

La nuova proprietà e i prossimi passi
Superato lo scoglio della scadenza federale, la compagine societaria aveva già avviato la ricerca di nuovi investitori. La chiusura del closing tra il Fondo e la Stabia Capital è arrivata in tempi rapidi, anche se l'intenzione di subentrare di Agnello circolava già da giovedì. La rapidità dell'operazione ha generato una reazione fredda da parte della piazza, rimasta in attesa per tutta la giornata. I prossimi passi obbligati per il nuovo proprietario: il deposito in Lega di una fidejussione a garanzia dei costi fino a fine campionato, e un incontro con gli amministratori giudiziari e i componenti della compagine societaria.

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