Ora è bagarre in zona Champions: la classifica di Serie A e le probabili formazioni
L'Inter supera 3-0 il Cagliari e compie un ulteriore passo verso lo scudetto: il vantaggio sul Napoli, con una gara in più, è infatti di ben 12 lunghezze. I sardi, invece, restano a quota 33 punti e quindi a +6 sul Lecce terzultimo. Il Sassuolo stoppa la corsa del lanciatissimo Como, conquistando tre punti che gli permettono di salire al nono posto in graduatoria a quota 45. Seconda battuta d'arresto consecutiva invece per i lariani, ora quinti a -2 dalla Juve e quindi potenzialmente a -5 dai bianconeri al termine di questa giornata di campionato. Occhio anche alla Roma, che battendo l'Atalanta potrebbe superare proprio la squadra di Fabregas.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
Le probabili formazioni e le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 33ª giornata di Serie A.
UDINESE-PARMA - Sabato 18 aprile, ore 15
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Atta, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
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NAPOLI-LAZIO - Sabato 18 aprile, ore 18
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Patric, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
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ROMA-ATALANTA - Sabato 18 aprile, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
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CREMONESE-TORINO - Domenica 19 aprile, ore 12.30
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa.
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HELLAS VERONA-MILAN - Domenica 19 aprile, ore 15
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
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PISA-GENOA - Domenica 19 aprile, ore 18
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt. Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
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JUVENTUS-BOLOGNA - Domenica 19 aprile, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. Allenatore: Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
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LECCE-FIORENTINA - Lunedì 20 aprile, ore 20.45
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Solomon, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
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