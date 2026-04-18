Allegri su Leao: "I fischi gli sono serviti, forse ha capito che non tutto va sempre per il meglio"
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Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, ha commentato anche i fischi ricevuti da Rafa Leao al momento della sua sostituzione contro l'Udinese. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Diavolo:
"I fischi gli sono serviti: forse ha capito che nella vita non tutte le cose vanno sempre per il meglio. Per la prima volta è stato fischiato e credo avrà una bella reazione: ha avuto una buona settimana di allenamento. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare e faranno gol importanti".
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