Allegri su Leao: "I fischi gli sono serviti, forse ha capito che non tutto va sempre per il meglio"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, ha commentato anche i fischi ricevuti da Rafa Leao al momento della sua sostituzione contro l'Udinese. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Diavolo:

"I fischi gli sono serviti: forse ha capito che nella vita non tutte le cose vanno sempre per il meglio. Per la prima volta è stato fischiato e credo avrà una bella reazione: ha avuto una buona settimana di allenamento. Sono convinto che gli attaccanti torneranno a segnare e faranno gol importanti".

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